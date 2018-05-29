Экспорт часов из Швейцарии в апреле подскочил рекордными темпами за пять лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Экспорт часов из Швейцарии в апреле 2018 года увеличился на 13,8% в годовом выражении и составил 1,756 млрд швейцарских франков ($1,77 млрд), свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Рост показателя фиксируется двенадцатый месяц подряд, при этом динамика стала лучшей с июля 2012 года.

Поставки часов в апреле выросли практически на все основные рынки сбыта, кроме Великобритании, где зафиксировано снижение на 14,7%, до 93,8 млн франков.

Экспорт в Гонконг взлетел на 43,4% в годовом выражении, до 259,5 млн франков, в США - на 12,8%, до 175,7 млн франков. Поставки в Китай увеличились на 9,1%, до 138,8 млн франков, в Японию - на 9,1%, до 112,9 млн франков, в Германию - на 12,8%, до 101,1 млн франков.

Поставки швейцарских часов в Россию в прошлом месяце повысились на 14,8%, до 11,8 млн франков.

На долю часов приходится порядка 10% швейцарского экспорта.

В целом объем экспорта из Швейцарии в реальном выражении в апреле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют таможенные данные. В марте снижение составило 0,1%.

Импорт сократился на 0,4% после роста на 4,2% в марте.

Профицит торгового баланса страны в прошлом месяце составил 2,29 млрд франков по сравнению с 1,69 млрд франков месяцем ранее.