Швейцарцы оказались приверженцами наличных

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на быстрое распространение новых способов и инструментов платежей, швейцарцы продолжают отдавать предпочтение наличным деньгам.

Около 70% общего объема внутренних платежей приходится на наличные деньги, свидетельствуют результаты опроса Швейцарского национального банка (ШНБ).

Респонденты объясняют это такими позитивными факторами как то, что наличные принимаются в стране повсеместно, они удобны в использовании, расчеты в них идут быстрее и экономичнее (без комиссий, характерных для других способов оплаты), отмечает портал swissinfo.ch. При этом девять из десяти опрошенных уверены, что швейцарские банкноты полностью защищены от подделок.

Поскольку наличные денежные средства обычно используются для совершения небольших покупок, на их долю в стоимостном выражении приходится менее половины от общего объема всех платежей в Швейцарии. Менее 30% приходится на расчеты по дебетовым картам, примерно 10% - по кредитным картам.

Онлайн-банкинг и другие безналичные методы особенно популярны при перечислении фиксированных ежемесячных платежей, включая арендную плату и оплату счетов за коммунальные услуги. Для небольших трат жители страны по-прежнему предпочитают использовать наличные.

Швейцарцы любят крупные наличные купюры. На конец 2017 года в обращении в стране находилось 50 млн банкнот достоинством в 1 тыс. франков при том, что Европейский центральный банк уже прекратил выпуск купюр номиналом 500 евро из-за опасений, что они могут использоваться для хранения денег с преступными целями.

В опросе ШНБ приняли участие 1968 человек, которые на протяжении недели вели дневник своих расходов. Всего они осуществили 22,689 тыс. транзакций на общую сумму 919,305 тыс. франков. В дневнике отображались как фиксированные, так и разовые расходы в магазинах, ресторанах, на АЗС и в других местах, где швейцарцы тратили деньги.