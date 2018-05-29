Экономика

Прирост запасов "Башнефти" в 2017 году почти в 3 раза превысил добычу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Коэффициент замещения запасов "Башнефти" (входит в "Роснефть") по итогам 2017 года составил 298%, говорится в годовом отчете компании.

В 2017 году добыча углеводородов "Башнефти" составила 21,1 млн т. н. э., в том числе нефти - 20,6 млн тонн, что на 3,6% ниже уровня 2016 года.

"Снижение обусловлено ограничениями по объему добычи, введенными в рамках соглашения стран ОПЕК+. Добыча нефти на зрелых месторождениях Башкирии сохранилась на оптимальном уровне и составила 16,6 млн тонн. Совокупная добыча на новых активах в Тимано-Печоре и в Западной Сибири составила 4 млн тонн", - отмечается в документе.

"Башнефть" стабилизирует добычу нефти на уровне 21 млн тонн до 2022 года, говорится в отчете. В разделе "Перспективы развития Общества" указывается: "Стабилизация годовой добычи нефти в РФ на уровне около 21 млн т до 2022 года за счет поддержания добычи нефти на "полке" в Республике Башкортостан, роста добычи в НАО и Западной Сибири".

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Теги: Башнефть
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