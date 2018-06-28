Совет директоров "Башнефти" переизбран в полном составе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Башнефти", контролируемой "Роснефтью" с пакетом в 69,3% акций, на годовом собрании в четверг избрали новый состав совета, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала собрания.

Все десять кандидатов - члены предыдущего совета директоров, они были переизбраны в его новый состав.

В совет директоров "Башнефти" вновь вошли:

-первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров;

-вице-президент по энергетике, локализации и инновациям "Роснефти", президент "Башнефти" Андрей Шишкин;

-и.о. вице-президента - руководителя службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов;

-вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро;

вице-президент по коммерции и логистике "Роснефти" Отабек Каримов;

-вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Кристоф Неринг;

-советник президента "Роснефти" по планированию, управлению эффективностью, развитию и инвестициям в разведке и добыче Артем Пригода;

-статс-секретарь - вице-президент "Роснефти Елена Завалеева;

-заместитель премьер-министра Башкирии - министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев;

-заместитель премьер-министра Башкирии Фархад Самедов.