Иркутские власти выступили против повышения тарифов для населения ради поддержки En+

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области выступают против повышения тарифов для населения в рамках поддержки подпавших под санкции США En+, "РусАла" и "Евросибэнерго", однако готовы обсуждать предложения этих компаний, сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

Суть предложений в том, что для сокращения перекрестного субсидирования тарифы на электроэнергию для населения Иркутской области En+ хочет повысить вместе с уровнем платы за тепло и горячую воду, говорится в сообщении.

"Мы будем обсуждать эти предложения. Думаю, что они для нас не подходят. Но это совсем не значит, что мы должны спокойно взирать на то, как "РусАл" будет выходить из этой ситуации. Поэтому я руководству "РусАла" и Еn+ предложил, чтобы мы вместе обсуждали социальные последствия происходящего", - цитирует пресс-служба губернатора Иркутской области Сергей Левченко.

По словам главы региона, есть много возможностей для исправления санкционной ситуации помимо увеличения тарифов для населения. Кроме того, отметил он, процесс установления тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги жестко регламентирован федеральным законодательством.

"Евросибэнерго" (входит в En+ Group Plc Дерипаски) является крупнейшей частной российской энергетической компанией. Компания контролирует ПАО "Иркутскэнерго", Красноярскую ГЭС и Автозаводскую ТЭЦ, а также ряд других компанией в сфере электроэнергетики.