"Силовые машины" из-за санкций столкнулись с проблемами при получении $100 млн за ТЭС во Вьетнаме

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Силовые машины" Алексея Мордашова, подпавшие в январе под американские санкции, ожидаемо столкнулись с серьезными проблемами при исполнении зарубежных контрактов.

Компания не может получить экспортную выручку в размере $102,3 млн (более 6 млрд рублей) по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из профильных ведомств, знакомый с материалами, которые "Силовые машины" представляли в органы власти в рамках обсуждения вопросов поддержки после введения санкций.

Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах, отмечают "Силовые машины". Сама компания повлиять на позицию заказчика без поддержки РФ не может.

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1200 МВт был заключен вьетнамской стороной с международным консорциумом PM-PTSC во главе с "Силовыми машинами" в декабре 2014 года. Срок окончания проекта - 2019 год. Доля "Силовых машин" в контракте составляет $930,7 млн при общей стоимости проекта $1,2 млрд.

До ввода санкций проект предполагал, что $139,6 млн составит аванс по проекту, $571 млн должно было составить западное финансирование в виде кредитов международных банков из Германии, Италии, США, Кореи и других стран, которые сейчас не готовы финансировать покупку оборудования у "Силовых машин". Еще $220 млн готов профинансировать Внешэкономбанк, но в настоящее время нет возможности продолжить расчеты из-за отсутствия финальной договоренности заказчиком строительства ТЭС по валюте расчетов и открытию им счета в российском банке, пишут "Силовые машины".

Всего "Силовые машины" успели получить $253 млн: аванс и $113,4 млн за оказанные услуги и доставленное оборудование. Относительно зависших $102,3 млн вьетнамская сторона не подтвердила возможность перехода на расчеты в рублях, поэтому получить их на данный момент невозможно, констатирует российская компания.

В материалах есть просьба председателя совета директоров "Силовых машин" Алексея Мордашова внести изменения в стандарты закупок для госкомпаний, исключающие требования банковских гарантий и другого обеспечения от компаний, в отношении которых введены экономические санкции.

Кроме того, владелец "Силовых машин" предлагает увеличить до 85% от общей суммы проектов размер льготного финансирования Российским экспортным центром для подсанкционных компаний и предлагает ЦБ РФ предоставлять целевое финансирование на льготных условиях банкам, фондирующим такие компании. Свои предложения А.Мордашов направлял в правительство в апреле, премьер-министр Дмитрий Медведев главе Минфина Антону Силуанову проработать их с ЦБ.

Понуждение к рублю

Также "Силовые машины" предложили разработать правовой механизм, понуждающий нерезидентов использовать рубль и проводить расчеты через российские банки в случае, если контракты финансирует РФ, госбанки или госкорпорации.

ЦБ от этой идеи не в восторге, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с письмом Банка России в Минфин, направленном на прошлой неделе. Такая мера может способствовать развитию расчетов в национальных валютах, однако некоторым компаниям получать платежи в рублях может быть невыгодно, и на них принятие административных мер может отразиться негативно, предупреждает ЦБ, предлагая "придерживаться взвешенного подхода" и "тщательно оценивать сопутствующие риски".

Вместо административного подхода ЦБ предлагает подумать над стимулирующими мерами поддержки экспорта с акцентом на расчеты в рублях. Например - субсидирование ставок по экспортным кредитам в рублях, государственное страхование отдельных видов рисков и различные механизмы софинансирования проектов по рублевым контрактам, налоговые льготы (например, упрощенный порядок налогообложения), упрощение и удешевление таможенных процедур.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Расчеты в валюте - не единственная сфера, в которой у компании возникли проблемы после введения американских санкций. Так, в апреле компании был отключен доступ к облачному сервису Hybris Cloud for Customer германской SAP SE - крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями.