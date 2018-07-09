"Силовые машины" попросили помощи у властей в переговорах с Вьетнамом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ПАО "Силовые машины" Алексей Мордашов направил в правительство РФ обращение с просьбой оказать содействие в переговорах с властями Вьетнама в урегулировании сложностей по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1", возникших из-за того, что машиностроительный концерн подпал под американские санкции.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, Мордашов просит направить письмо в адрес сопредседателя российско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и вице-премьера Вьетнама Чинь Динь Зунга.

В письме он предлагает российской стороне попросить его дать поручения по замене банковской гарантии на сумму 6,5 млрд рублей на гарантийное или страховое обеспечение Российского экспортного центра, переводу валюты контракта из долларов в евро и валюты платежа из долларов в рубли с подписанием соответствующего дополнительного соглашения к EPC-контракту и финализации схемы переуступки приостановленных контрактов, заключенных в рамках проекта строительства ТЭС.

Российской стороне предлагается также попросить вице-премьера Вьетнама дать поручения по пересмотру графика реализации проекта и ускорению процедуры утверждения правительством Вьетнама нового бюджета проекта.

Как сообщалось, ранее "Силовые машины" столкнулись с серьезными проблемами при исполнении зарубежных контрактов из-за санкций, введенных в отношении них в конце 2017 года. В частности, компания не может получить экспортную выручку в размере $102,3 млн (более 6 млрд рублей) по контракту на сооружение ТЭС "Лонг Фу-1".

Банки-нерезиденты отказываются проводить платежи в адрес подсанкционного лица, а у вьетнамского заказчика - государственной компании - нет полномочий от органов власти на изменение контракта, а также валюты и банков, задействованных в расчетах. Сама компания повлиять на позицию заказчика без поддержки РФ не может.

Детали проекта

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1200 МВт был заключен вьетнамской стороной с международным консорциумом PM-PTSC во главе с "Силовыми машинами" в декабре 2014 года. Срок окончания проекта - 2019 год. Доля "Силовых машин" в контракте составляет $930,7 млн при общей стоимости проекта $1,2 млрд.

До ввода санкций предполагалось, что $139,6 млн составит аванс по проекту, $571 млн должно было составить западное финансирование в виде кредитов международных банков из Германии, Италии, США, Кореи и других стран, которые сейчас не готовы финансировать покупку оборудования у "Силовых машин". Еще $220 млн готов профинансировать Внешэкономбанк, но в настоящее время нет возможности продолжить расчеты из-за отсутствия финальной договоренности с заказчиком строительства ТЭС по валюте расчетов и открытию им счета в российском банке, писали "Силовые машины" в российские органы власти в рамках обсуждения вопросов поддержки после введения санкций.

Всего "Силовые машины" успели получить $253 млн: аванс и $113,4 млн за оказанные услуги и доставленное оборудование. Относительно зависших $102,3 млн вьетнамская сторона не подтвердила возможность перехода на расчеты в рублях, поэтому получить их на данный момент невозможно, констатировала ранее российская компания.

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом. Расчеты в валюте - не единственная сфера, в которой у компании возникли проблемы после введения американских санкций. Так, в апреле компании был отключен доступ к облачному сервису Hybris Cloud for Customer германской SAP SE - крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями.

Акционерами компании являются кипрская Highstat Ltd совладельца Мордашова (99,9999999885175%) и сам Мордашов (0,0000000114825%).