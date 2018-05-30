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Экономика

ФАС из-за роста цен на топливо выдала предупреждение "Роснефти"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала "Роснефти" предупреждение, касающееся продаж топлива, и запросила данные у "дочек" "Газпрома", уведомила пять компаний о необходимости исполнения обязательств, говорится в сообщении на сайте ФАС.

Как отмечает ведомство, компании снизили объемы продаж нефтепродуктов, что могло послужить причиной роста цен на бензины марки Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо. "Согласно данным Росстата, рост розничных цен по состоянию на 20 мая составил по бензину около 5,3% и на дизельное топливо около 5,9%. Рост розничных цен на АЗС имеет место по причине роста с марта этого года оптовых цен на нефтепродукты, в том числе вследствие недостаточности предложения нефтяными компаниями моторных топлив на биржевых торгах и во внебиржевом сегменте. Анализ ФАС России показывает, что имеется неудовлетворенный спрос на нефтепродукты, как в биржевом, так и во внебиржевом сегментах", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.

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Основная доля снижения объемов реализации нефтепродуктов приходится на "Роснефть". Кроме того, по ряду договоров, заключенных на биржевых торгах, были увеличены сроки отгрузки нефтепродуктов, что привело к несвоевременной поставке моторного топлива конечным потребителям. Также в ФАС поступают жалобы на действия компании, связанные с ограничением (снижением) объемов отгрузки нефтепродуктов мелким оптом. "В связи с этим ПАО "НК "Роснефть" выдано предупреждение о прекращении в срок до 08.06.2018 действий (бездействия), содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства", - подчеркивается в сообщении.

Компании надлежит обеспечить производство светлых нефтепродуктов и их устойчивую поставку на внутренний рынок в объеме, предусмотренном обязательствами по четырехстороннему соглашению. Также ПАО "НК "Роснефть" необходимо обеспечить достаточное предложение нефтепродуктов на внутреннем рынке путем увеличения производства и снижения их экспорта, предусмотреть недискриминационную реализацию моторных топлив, указывает служба.

ФАС обязала ООО "Газпром нефтехим Салават", ПАО "Газпром" и ПАО "Газпром нефть" в срок до 3 июня представить технико-экономическое обоснование увеличения отгрузки на экспорт прямогонных бензинов при одновременном изъятии их из своего технологического производства на фоне наличия неудовлетворенного спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке. "По информации, находящейся в распоряжении ФАС России, в апреле 2018 года по сравнению с мартом 2018 года компания "Газпром нефтехим Салават" увеличила в 4,7 раза отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта), компания "Газпром" в период с января по апрель 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличило отгрузку на экспорт прямогонных бензинов (нафта) на 9%, а ПАО "Газпром нефть" - на 58,6%", - приводятся данные ведомства. ФАС России считает, что компании должны принять меры по увеличению производства и поставок бензинов и дизельного топлива на внутренней рынок.

Кроме того, ОАО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ОАО "Сургутнефтегаз" , ПАО "Татнефть" и АО "Антипинский НПЗ" направлены уведомления об исполнении обязательств по четырехсторонним соглашениям. По итогам мониторинга исполнения соглашений за первый квартал 2018 года выяснилось, что компании не соблюдали обязательства по поставке светлых нефтепродуктов на внутренний рынок.

"В четырехсторонних соглашениях содержится оговорка о том, что в случае неисполнения обязательств по производству светлых нефтепродуктов в объемах, необходимых для обеспечения поставок на внутренний рынок, может быть рассмотрен вопрос об обеспечении соблюдения требований антимонопольного законодательства, в том числе о выдаче предупреждений", - прокомментировал Голомолзин.

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Теги: ФАС, Роснефть, бензин
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