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Экономика

Кудрин назвал "демографическую яму" главным риском экономики РФ

Он предсказал сокращение трудоспособного населения в России на 10 млн в ближайшие 13 лет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Председатель Счетной палаты, глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает главным риском для российской экономики сокращение населения, в частности, в трудоспособном возрасте.

"Я бы назвал самый главный риск, который стоит перед всей нашей российской экономикой в ближайшее десятилетие - это снижение населения в России, и сейчас уже мы находимся на этапе снижения трудоспособного населения. В ближайшие лет 13 у нас трудоспособное население уменьшится на 10 млн человек", - заявил в среду Кудрин в ходе специальной сессии "Будущее экономики России" в рамках "Примаковских чтений".

Так он прокомментировал мнение о необходимости снижения пенсионного возраста и увеличения декретного отпуска в связи с исчезновением в ближайшие годы ряда профессий из-за информатизации и цифровизации.

"Причем в первую очередь это будут молодые люди, то есть все меньше будут входить молодежи в этот возраст", - добавил он.

А.Кудрин напомнил, что уже сейчас в РФ исторически самый низкий показатель безработицы. "Не потому, что у нас такой большой рост (экономики - ИФ) и большая занятость. У нас демографическая яма", - отметил глава Счетной палаты.

"Поэтому сегодня в числе трудоспособного населения находятся ещё те инженеры, специалисты, те программисты, которые готовились даже в условиях Советского союза, это ещё пока востребован такой контингент сегодня",- сказал Кудрин.

Кудрин добавил, что Россия проходит ту же планку, как и другие страны, по увеличению здоровой жизни, поэтому было бы странно, если бы совершенно здоровый человек выходил на пенсию раньше, чем сейчас.

Вместе с тем в среднесрочной перспективе существуют риски, связанные с исчезновением ряда профессий в связи с их автоматизацией и цифровизацией.

"То, что вы говорите, есть вызов новой экономики, я думаю, это, действительно, может привести к шокам среднесрочного периода. (...) В более зрелом возрасте труднее перестраиваться и переучиваться, но думаю, что это станет временным явлением, и непрерывно изменения в своей профессии, ее совершенствования и переход в смежные отрасли не путем уменьшения числа занятых, а путем непрерывного образования в течение всей жизни",- сказал Кудрин.

По его мнению, "тут нужно искать пути компенсации, помощи, может, даже некая дополнительная финансовая поддержка за счёт государства", чтобы преодолеть переходный период.

Вместе с тем, добавил он, "если мы посмотрим статистику, то уже сейчас (наблюдается - ИФ) достаточно большое изменение в профессиях".

"Средний человек восемь раз за жизнь меняет место своей работы, причем зачастую работает не по той специальности, которой изначально учился. Это уже наша жизнь сегодняшняя",- сказал глава ЦСР.

При этом, считает он, само собой разумеется, что рутинных профессий будет меньше.

"Это затронет экономистов, аудиторов, юристов, как оказывается, в первую очередь, а не только водителей, но больше будет более творческих профессий", - пояснил А.Кудрин.

"В этом смысле я не вижу какой-то большой проблемы в долгосрочной перспективе", - добавил он.

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Теги: Алексей Кудрин
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