Суд вынес приговор бывшему гендиректору курильского рыбокомбината "Островной"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор курильского ЗАО "Рыбокомбинат Островной" Наталья Кашкарова, на которую во время прямой линии жаловались президенту страны, получила условный срок по уголовному делу о финансовых махинациях.

Следственный комитет РФ в четверг сообщает, что Южно-Курильский районный суд признал ее виновной в совершении преступлений по части 2 статьи 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В частности, по данным следствия, Кашкарова сокрыла от налоговиков 113 млн рублей при имеющихся долгах в объеме более 20 млн рублей. Кроме того, она распродала имущество предприятия, стоимостью свыше 84 млн рублей. При этом комбинат находился в стадии банкротства.

Суд назначил Кашкаровой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и оштрафовал ее на 280 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, бывшая сотрудница рыбокомбината "Островной" во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году пожаловалась на задержки заработной платы и плохие условия труда на предприятии. Президент РФ поручил Генпрокуратуре и Роструду незамедлительно разобраться в ситуации.

По итогам проверки был заведен ряд уголовных дел, учредитель рыбокомбината Юрий Белкин объявлен в международный розыск и заочно арестован. В отношении экс-директора рыбокомбината Кашкаровой тогда избрали меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца, она находилась в СИЗО Южно-Сахалинска, но затем была выпущена под подписку о невыезде.

Накопившиеся крупные долги по зарплате предприятие весной 2016 года полностью погасило.