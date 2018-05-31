Остатки на корсчетах банков в ЦБ 31 мая выросли

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2075,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1765,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 30 мая составлял 2018,7 млрд рублей по России и 1691,0 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 31 мая составили 2741,0 млрд рублей по России против 2801,8 млрд рублей днем ранее.