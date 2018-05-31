Международные резервы РФ с 18 по 25 мая выросли на $0,9 млрд

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 25 мая составили $457,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 18 мая международные резервы равнялись $456,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.