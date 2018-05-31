Главные новости
В миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ миреСША и КНДР задумались об установлении дипотношений
Экономика

Представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk покинет совет директоров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева, покинет совет директоров компании, сообщил золотодобытчик.

Ранее фирмы CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,11% Petropavlovsk, предложили сменить совет директоров и вернуть в него одного из основателей компании Павла Масловского и бывших независимых директоров сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса. Ракишев заявил, что поддержит предложение CABS Platform и Slevin, правда, за исключением того, что в совете директоров должен остаться его представитель.

Совет директоров Petropavlovsk не рекомендует акционерам поддерживать предложение CABS Platform и Slevin. Поскольку Ракишев его поддержал, у Мукажанова возникает конфликт интересов, заявили в золотодобытчике, и ему придется покинуть совет.

Остальные кандидаты - все действующие члены совета, а также кандидаты, предложенные CABS Platform и Slevin, включены в список для голосования на собрании акционеров. Мукажанов в него не вошел, поскольку формально его никто вовремя не предложил, пояснили "Интерфаксу" в компании. Избираться совет директоров будет простым большинством голосов, поэтому, теоретически, пройти в него могут все предложенные кандидаты.

Совет директоров Petropavlovsk на данный момент состоит из шести 6 человек: новый CEO компании Роман Денискин, Мукажанов, а также независимые директора Иэн Эшби (председатель совета), Брюс Бак (старший независимый), Гаррет Соден и Адриан Коутс. Все они, кроме Мукажанова, могут войти в новый состав совета.

Бенефициары CABS и Slevin не раскрываются. Доля структур Ракишева на данный момент около 22,5%. Крупные пакеты также принадлежат фондам Sothic (10,5%) и D.E. Shaw (7,8%). Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Petropavlovsk, Кенес Ракишев, Бектас Мукажанов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море
Премьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток"Подробнее
 "Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд
Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" может затронуть акции проектных компаний газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2"Подробнее
 "Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова"Ведомости" сообщили о проверке СКР в отношении Бориса Минца по заявлению Задорнова
По данным одного из собеседников издания, ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе "ФК Открытие"Подробнее
 "Яндекс" представил свой первый гаджет"Яндекс" представил свой первый гаджет
На колонке "Яндекс.Станция" с голосовым управлением подключены сервисы "Яндекса" и основные онлайн-кинотеатрыПодробнее
"Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза""Газпром" заявил о вмешательстве посторонних в работу суда по делу против "Нафтогаза"
Российская компания требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, который присудил украинской стороне $4,7 млрдПодробнее
 ФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктовФАС выдала предупреждение "Роснефти" из-за снижения продаж нефтепродуктов
По данным антимонопольного ведомства, действия компании могли привести к росту цен на топливоПодробнее
 Группа Дерипаски En+ попросила у государства льготыГруппа Дерипаски En+ попросила у государства льготы
Государству предлагается восполнить потери за счет увеличения тарифов на электроэнергиюПодробнее
 "Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС"Газпром" подписал документы о продлении "Турецкого потока" до ЕС
Строительством сухопутного участка будет заниматься созданная на паритетной основе компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.Подробнее
 Петербургский форум: закрепление пройденногоПетербургский форум: закрепление пройденного
Как прошел и чем запомнился ПМЭФ-2018Подробнее
 Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2Total отклонила предложение участвовать в Nord Stream 2
При этом компания просит Москву либерализовать экспорт газаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу29 фото
30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ миреСША и КНДР задумались об установлении дипотношенийВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 31 маяВ России"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде СШАВ мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой 

Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в РФ

По его словам, компания по всему миру не позволяет обновлять приложение мессенджера для iOS Подробнее

В Кремле заявили о неизменном отношении к Украине как к опасной для журналистов стране

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 июня

ЕСПЧ признал, что в Литве действовала тайная тюрьма ЦРУ

Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов

Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото

Лавров подарил лидеру КНДР шкатулку для "секретных вещей"

Метеорологи предупредили о заморозках в столичном регионе в первую летнюю ночь

Российский посадочный аппарат для изучения Луны будет стоить более 5 млрд рублей

Собчак и Гудков возглавят партию "Гражданская инициатива" на съезде 23 июня

Новым главой Мособлизбиркома стала Эльмира Хаймурзина

В Госдуме предложили запретить замену членов совета директоров компаний из-за санкций

РАН подготовит предложения по взаимодействию с Миннауки

Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию

Лавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюЛидер КНДР в свою очередь поблагодарил Путина за противостояние гегемонии США Подробнее

Новый участок метро соединит Большую кольцевую линию с МЦК в 2022 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru