Представитель крупнейшего акционера Petropavlovsk покинет совет директоров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Бектас Мукажанов, представитель крупнейшего на данный момент акционера Petropavlovsk Кенеса Ракишева, покинет совет директоров компании, сообщил золотодобытчик.

Ранее фирмы CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,11% Petropavlovsk, предложили сменить совет директоров и вернуть в него одного из основателей компании Павла Масловского и бывших независимых директоров сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса. Ракишев заявил, что поддержит предложение CABS Platform и Slevin, правда, за исключением того, что в совете директоров должен остаться его представитель.

Совет директоров Petropavlovsk не рекомендует акционерам поддерживать предложение CABS Platform и Slevin. Поскольку Ракишев его поддержал, у Мукажанова возникает конфликт интересов, заявили в золотодобытчике, и ему придется покинуть совет.

Остальные кандидаты - все действующие члены совета, а также кандидаты, предложенные CABS Platform и Slevin, включены в список для голосования на собрании акционеров. Мукажанов в него не вошел, поскольку формально его никто вовремя не предложил, пояснили "Интерфаксу" в компании. Избираться совет директоров будет простым большинством голосов, поэтому, теоретически, пройти в него могут все предложенные кандидаты.

Совет директоров Petropavlovsk на данный момент состоит из шести 6 человек: новый CEO компании Роман Денискин, Мукажанов, а также независимые директора Иэн Эшби (председатель совета), Брюс Бак (старший независимый), Гаррет Соден и Адриан Коутс. Все они, кроме Мукажанова, могут войти в новый состав совета.

Бенефициары CABS и Slevin не раскрываются. Доля структур Ракишева на данный момент около 22,5%. Крупные пакеты также принадлежат фондам Sothic (10,5%) и D.E. Shaw (7,8%). Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков.