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Mail.ru Group сообщила о переговорах с Turkcell о сотрудничестве на рынке Турции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская Mail.ru Group и турецкая телекоммуникационная компания Turkcell ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве в сфере интернет-услуг - в частности, в области социальных медиа и электронной почты, следует из сообщения группы.

"Мы рады объявить о начале переговоров с российским гигантом в области коммуникаций и развлечений. Эти шаги помогут нам реализовать новые направления в рамках международного сотрудничества для предоставления глобальных цифровых решений. Мы поделимся нашим опытом создания локальных адаптированных решений, которые станут лучшей альтернативой для наших клиентов. Это стратегическое партнерство гарантирует, что мы станем одним из первых и ведущих игроков в этой области, что позволит нам экспортировать наши услуги по всему миру и создать новую область конкуренции", - прокомментировал переговоры глава Turkcell Каан Терзиоглу, процитированный в сообщении.

"Мы надеемся построить успешное стратегическое партнерство с Turkcell, одной из ведущих телекоммуникационных компаний в мире и лидером в области цифровых преобразований. Наши решения электронной почты могут улучшить экосистему цифровых услуг Turkcell. Мы также считаем, что наши социальные сети обладают высоким потенциалом в Турции и с помощью такого сильного местного партнера могут превратиться в крупную платформу социальных сетей для турецкого рынка", - сказал в свою очередь главный исполнительный директор (Россия) Mail.Ru Group Борис Добродеев, чьи слова приведены в релизе.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три основных социальных сети в стране - "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир". Кроме того, в портфель компании входит игровое направление, представленное такими играми, как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World. Также Mail.Ru Group владеет мессенджерами ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam.

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Теги: Mail.ru Group, Turkcell
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