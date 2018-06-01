Остатки на корсчетах банков в ЦБ 1 июня выросли

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2102,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1786,4 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 31 мая составлял 2075,1 млрд рублей по России и 1765,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 1 июня составили 2753,0 млрд рублей по России против 2741,0 млрд рублей днем ранее.