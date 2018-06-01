Никель подорожал до рекорда в Шанхае на опасениях его дефицита

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на никель в Шанхае в пятницу поднялись до исторического максимума на опасениях по поводу дефицита этого металла на мировом рынке.

Цена шанхайского контракта подскочила на 4,5%, до 120 тыс. юаней за тонну ($18,7 тыс.). Показатель стал рекордным с начала торгов никелем в Шанхае в 2015 году.

На Лондонской бирже металлов (LME) фьючерс прибавил 2,5% и достиг максимальных с декабря 2014 года $15 605 за тонну.

В мае никель в Лондоне подскочил в цене на 12% и завершил месяц рекордным ростом с декабря 2017 года.

Цены на никель поддерживаются высоким спросом со стороны сталелитейной отрасли, традиционного потребителя этого металла, и ожиданиями роста популярности автомобилей с гибридными и электрическими двигателями.

Кроме того, олово в Шанхае дорожает на 0,2% после обновления рекорда (156 тыс. юаней за тонну) накануне.