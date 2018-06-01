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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Есть обновление от 10:33

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов - снижение мировых фондовых площадок компенсируется подросшей нефтью и снижением политической неопределенности в Италии; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, при этом в лидерах отката выступают бумаги ВТБ и растут GDR En+ Group.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2295,48 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1160,53 пункта (-0,2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 62,28 руб./$1 (-0,12 рубля).

Подешевели рублевые бумаги ВТБ (-4,4%, до 0,0477 рубля), "РусГидро" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Башнефти" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "префы" "Россетей" (-1,7%).

Акции ВТБ откатились из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (с учетом расчетов "Т+2"). Также с 1 июня в индексе MSCI Russia вес акций ВТБ понижен до 1,51% (снижение на 93 базисных пункта) из-за сокращения оценки free float. В индекс также добавлены GDR X5 (-1,2%) с весом 1,9%.

Выросли GDR En+ Group (+5,7%), акции ПАО "Полюс" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,8%), "РусАла" (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "префы" "Мечела" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%) и "Транснефти" (+0,4%)

Подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, продлило на два месяца - до 5 августа 2018 года - крайний срок, до истечения которого американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства компаний Олега Дерипаски - En+ Group, "РусАла" и группы "ГАЗ" . Ранее действовавшая лицензия OFAC предусматривала истечение этого срока 6 июня.

Индексы в США в четверг снизились на 0,3-1% на новостях о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Министр торговли США Уилбур Росс в четверг сообщил, что администрация американского президента приняла решение ввести пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Новые пошлины вступили в силу в полночь 1 июня. Ранее аналогичные меры были введены в отношении импорта стали и алюминия из стран Азии.

ЕС намерен обжаловать действия властей США во Всемирной торговой организации (ВТО) и ввести ответные меры. О своих планах ответить взаимными санкциями сообщили также власти Канады и Мексики.

В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов (Япония просела на 0,2%, Китай - на 0,9%), но плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) - участники рынка оценивают возможные последствия от введения новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.

В пятницу состоялось включение акций порядка 230 китайских компаний в индекс MSCI Emerging Markets. При этом эксперты отмечают, что их котировки подскочили еще накануне, перед включением, и теперь не демонстрируют впечатляющей динамики.

Кроме того, в пятницу стало известно, что индикатор активности в сфере промпроизводства Китая, рассчитываемый Caixin совместно с Markit, в мае остался на уровне 51,1 пункта. Обнародованный ранее официальный PMI вырос в прошлом месяце до максимальных с октября 2017 года 51,9 пункта.

Италия получила новое правительство, преодолев политический кризис. Новое коалиционное правительство Италии, сформированное популистскими партиями "Лига" и "Пять звезд", в пятницу принесет присягу, что должно положить конец длившемуся в стране почти три месяца политическому кризису.

Нефть в пятницу пытается расти на фоне статданных Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $77,8 за баррель (+0,3% и +0,1% в четверг), июльская цена WTI - $67,14 за баррель (+0,2% и -1,7% накануне). С начала недели Brent подорожала на 1,3%, а WTI подешевела на 1,5%.

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Теги: рынок акций
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