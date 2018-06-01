ЕС пригрозил США введением пошлин на американскую клюкву и бурбон

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС ни с кем не ведет торговую войну, но готов защитить свои интересы. Так, по ее словам Евросоюз подготовил ответ на пошлины, вводимые Вашингтоном. В том числе, не исключает введения импортных пошлин на американскую клюкву и бурбон.

Она также напомнила, что Еврокомиссия намерена подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении действий США

"Это не означает, что США - это не наш ближайший партнер и друг. Они останутся нашим союзником. Мы работаем очень тесно с США по множеству вопросов - от безопасности до вопросов международной политики, и это продолжится", - подчеркнула Могерини.

Ранее в этом году США ввели импортные пошлины - 25% для стали и 10% для алюминия, которые уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран. Евросоюз и некоторые партнеры США были освобождены от действия пошлин до 1 июня. Вечером 31 мая было решено, что исключения для этих стран продлеваться не будут.