Суд Германии отклонил протест экологов на разрешение строить "Северный поток 2"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Высший административный суд земли Мекленбург-Передняя Померания отклонил жалобу экологов NABU (Naturschutzbundes Deutschland e.V. - Союз охраны природы и биоразнообразия) на решение Горного ведомства Штральзунда разрешить строительство газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 в территориальных водах Германии и на суше.

По заключению суда, проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок природного газа (эффективного и экологичного топлива) по доступной цене.

Также суд решил, что для начала строительства в оговоренной зоне не обязательно иметь разрешения всех стран, вовлеченных в процесс согласования.

Две недели назад компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы на морском участке газопровода "Северный поток 2" для последующей укладки труб в заливе Грайфсвальд.

Кроме Германии, все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты. Ожидается получение разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России, Швеции и Дании.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром" , Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.