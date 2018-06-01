Что произошло за день: пятница, 1 июня

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В первый день лета в некоторых районах Поволжья пошел снег, температура воздуха заметно ниже климатической нормы. В столице Гидрометцентр России объявил на 2 июня "желтый" уровень погодной опасности, в московском регионе возможны заморозки.

- В торговом центре "Комсомолл" в Иркутске пострадали дети во время проведения химических опытов на одной из развлекательных площадок. Пятеро из них госпитализированы в ожоговое отделение, один ребенок имеет ожог 25% поверхности тела. Задержаны технический директор и экскурсоводы. МЧС проверяло ТЦ в марте, и нарушений не выявило.

- Руководитель столичного главка СК Александр Дрыманов покинул пост на этой неделе в связи с достижением пенсионного возраста. По той же причине со своей должности ушел глава управления кадров центрального аппарата Следственного комитета Виктор Долженко.

- Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вишинский заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Апелляционный суд Херсонской области Украины оставил его под арестом.

- Глава ФАС Игорь Артемьев поддержал снижение акцизов на топливо и предложил нефтяным компаниям максимально увеличить производство бензина и дизтоплива для покрытия его дефицита на внутреннем рынке. Тем временем депутат заксобрания Камчатского края сменил автомобиль на лошадь из-за цен на бензин, а профсоюзы Оренбуржья предупредили о риске протестных акций.

- Два льва, два тигра, ягуар и медведь сбежали из зоопарка Люнебаха на западе Германии. Животных поймали, но не всех: медведя убили.

- Суд Германии отклонил протест экологов на разрешение строить "Северный поток 2", постановив, что проект направлен на удовлетворение общенародного интереса в обеспечении надежных поставок природного газа (эффективного и экологичного топлива) по доступной цене.