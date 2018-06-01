Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нефтяные компании должны максимально увеличить производство бензина и дизтоплива для покрытия его дефицита на внутреннем рынке, считает глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Еще одной мерой решения сложившейся ситуации он назвал снижение акцизов.

"Меры - рыночные, максимальное наполнение своего рынка. Как его можно наполнить? Максимальное увеличение производства, загрузки мощностей, невыведение в ремонт заводов - сейчас не время для этого. Еще уменьшение экспорта, как крайняя мера, но которая тоже должна наполнить наш рынок. Но, прежде всего, нужно сформировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензинами, дизельным топливом, чтобы не было временного дефицита",- сказал глава ФАС журналистам.

"Второе - конечно, акцизы, ведь признаком того, что эластичность спроса и предложения не работает является то, что розничные цены сравнялись с оптовыми. Ничего не является опасным кроме той ситуации, когда рыночное ценообразование формируется так, что оптовые цены равны розничным. Это означает падение спроса, и платежеспособность не обеспечивает потребности экономики. Просто меньше начинают покупать, и экономические показатели ухудшаются",- добавил Артемьев.

"Поэтому в данном случае, конечно, правительство очень много получало от нефтяных компаний, но наступило время, когда оно получает еще больше от внешней конъюнктуры, теперь немножко нужно отдать компаниям, то есть снизить акцизы",- подчеркнул Артемьев.

По его словам, экономически целесообразно снизить акцизы как минимум до конца 2018 года. "Экономически обусловлено снижение акцизов точно в пределах этого года, дальше посмотрим какая будет конъюнктура, потому что такое парадоксальное ценообразование, которое злит людей, возникает только при высоких параметрах на внешних рынках - (цена на нефть - ИФ) $60-80 за баррель",- пояснил глава ФАС.

Решение об ограничении экспорта должно приниматься нефтяными компаниями добровольно, отметил Артемьев. "Ограничение экспорта - это добровольная мера, просто сами компании должны поддерживать определенный (уровень экспорта - ИФ). Должна быть социальная ответственность, что мы не бросаем наших потребителей. А если цена (на нефть - ИФ) будет $200 за баррель, значит весь бензин нужно вывезти из страны и оставить сухие бензоколонки? Это кто-то позволит сделать?" - подчеркнул Артемьев.