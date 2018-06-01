Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате
В России

Камчатский депутат сменил автомобиль на лошадь в знак протеста против роста цен на бензин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутат законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский сменил автомобиль на коня по кличке "Ракета" из-за роста цен на бензин, рассказал депутат агентству.

"В знак протеста я решил пересесть на своего мерина "Ракету". Он бегает быстро. Написал письмо губернатору, ГИБДД, чтобы обеспечили коновязь возле Заксобрания", - сказал Пучковский.

Он рассказал, что в мае за два дня в регионе "поднялись цены за 1 литр топлива на автозаправках на сумму от 1 рубля до 6 рублей, до этого на 2 рубля подорожала буханка хлеба и подорожает еще после произошедшего повышения цен на бензин".

"22-28 июня будет сессия. Я приеду на лошадке и куда-то должен ее привязать, куда-то поставить среди "Мерседесов". Ответа пока не получил, надеюсь, что на следующей неделе мне ответят", - добавил он.

По словам депутата, годовая "заправка" мерина стоит дешевле, чем "железного коня" на АЗС: в год "Ракете" требуется 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тыс. рублей.

Цены на самый ходовой бензин в Петропавловске-Камчатском Аи-92, по данным депутата, перевалили за 50 рублей за 1 литр.

Собеседник также добавил, что он - обычный пенсионер, зарплату в Заксобрании не получает и живет на пенсию и за счет собственного подсобного хозяйства.

Коллеги-депутаты подарили Пучковскому проездной билет на автобус, но владелец мерина отказался от подарка. "Я отказался от проездного. Сказал, что за меня не надо беспокоиться, за людей надо беспокоиться. Люди находятся в отчаянном положении, особенно пенсионеры. Из-за роста цен на бензин им невозможно будет съездить на дачи, в лес за грибами и ягодами", - отметил Пучковский.

"Я пересел на мерина не для того, чтобы мне помогали, а чтобы обратить внимание, как сложно сегодня живется пенсионерам", - пояснил он.

Депутат добавил, что булка обычного (социального) хлеба после подорожания стоит 50 рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Камчатский край
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Задержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожогиЗадержаны директор и экскурсоводы иркутского ТЦ, в котором дети получили ожоги
В больнице остаются пятеро детей, наблюдавших за развлекательными химическими опытами; у одного из пострадавших обожжено 25% телаПодробнее
 В первый день лета в Поволжье пошел снегВ первый день лета в Поволжье пошел снег
Пятница может стать одним из самых холодных летних дней за последние 50 летПодробнее
 Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"Источник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"
Телефонные разговоры фигурантов дела о хищении прослушивались в течение нескольких летПодробнее
 Кадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из ИракаКадыров пообещал вернуть около 100 детей в Россию из Ирака
Это дети женщин, осужденных иракскими властями на большие сроки заключенияПодробнее
"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию
Чубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетамПодробнее
 Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюЭкс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию
Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти"Подробнее
 В Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкций
Соответствующее предложение в Думу направил глава "Деловой России" Алексей РепикПодробнее
 "Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США"Лаборатория Касперского" обжалует отказ в суде США
Российская компания подавала иск против запрета использовать программное обеспечение в американских ведомствахПодробнее
 Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина ЯрошенкоСотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко
Уполномоченная по правам человека попытается выяснить причины угрозы жизни российского гражданинаПодробнее
 Исчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
Следователи начали проверку причастных к перевозке денег организаций и ведомствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреИспанскому правительству вынесен вотум недоверияВ РоссииИсточник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"

На Украине объяснили Западу цели спецоперации с Бабченко

ЦБ РФ с 1 июня установил уровень ставок по своим операциям в виде спредов к ключевой ставке

Новак Джокович вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Глава Petrobras ушел в отставку из-за протестов против повышения цен на дизтопливо

РФ и ОАЭ договорились о стратегическом партнерстве в нефтегазовой отрасли

Фотохроника 1 июня

Фотохроника 1 июня5 фото

Бывший чиновник Смольного порвал в суде загранпаспорт в попытке избежать ареста

Приставы изъяли технику в офисе калининградской газеты "Новые колеса"

"Коммерсантъ" сообщил о готовящемся сокращении штата ВЭБ на 50%

Камчатский депутат сменил автомобиль на лошадь в знак протеста против роста цен на бензин

Трамп обрушился с критикой на Канаду после заявлений Трюдо

Премьер-министр Италии Конте принес присягу

"Шереметьево" начнет реконструкцию международного терминала F в 2021 году

В Третьяковке затруднились оценить сроки восстановления картины Репина "Иван Грозный"

ЕС пожаловался ВТО на требования Китая делиться технологиями при выходе на его рынок

В Тбилиси возобновился митинг "против несправедливости"

Начальник московского главка СК подал в отставку

Начальник московского главка СК подал в отставкуДрыманов, который является свидетелем по коррупционному делу против своего первого зама, ушел с поста по возрасту Подробнее

Профсоюзы Оренбуржья предупредили об акциях протеста из-за роста цен на топливо

РФ и ОАЭ подпишут меморандум о стратегическом партнерстве

ФИДЕ начала прием заявок на проведение Турнира претендентов-2020

Австрия экстрадирует в РФ обвиняемого в хищении бизнесмена Едрёнкина

Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

"ВКонтакте" запустила алгоритм защиты уникального контента "Немезида"

"Уральские авиалинии" до 13 июня будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" по двум направлениям

МГТС сменила CEO

Индия не купит российские штурмовые винтовки из-за неподходящего калибра

Суд отложил заседание по ходатайству следствия из-за госпитализации Малобродского

Арест напавшего на картину Репина в Третьяковке обжаловали

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru