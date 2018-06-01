Камчатский депутат сменил автомобиль на лошадь в знак протеста против роста цен на бензин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутат законодательного Собрания Камчатского края Михаил Пучковский сменил автомобиль на коня по кличке "Ракета" из-за роста цен на бензин, рассказал депутат агентству.

"В знак протеста я решил пересесть на своего мерина "Ракету". Он бегает быстро. Написал письмо губернатору, ГИБДД, чтобы обеспечили коновязь возле Заксобрания", - сказал Пучковский.

Он рассказал, что в мае за два дня в регионе "поднялись цены за 1 литр топлива на автозаправках на сумму от 1 рубля до 6 рублей, до этого на 2 рубля подорожала буханка хлеба и подорожает еще после произошедшего повышения цен на бензин".

"22-28 июня будет сессия. Я приеду на лошадке и куда-то должен ее привязать, куда-то поставить среди "Мерседесов". Ответа пока не получил, надеюсь, что на следующей неделе мне ответят", - добавил он.

По словам депутата, годовая "заправка" мерина стоит дешевле, чем "железного коня" на АЗС: в год "Ракете" требуется 3 тонны сена и полтонны комбикормов на сумму около 30 тыс. рублей.

Цены на самый ходовой бензин в Петропавловске-Камчатском Аи-92, по данным депутата, перевалили за 50 рублей за 1 литр.

Собеседник также добавил, что он - обычный пенсионер, зарплату в Заксобрании не получает и живет на пенсию и за счет собственного подсобного хозяйства.

Коллеги-депутаты подарили Пучковскому проездной билет на автобус, но владелец мерина отказался от подарка. "Я отказался от проездного. Сказал, что за меня не надо беспокоиться, за людей надо беспокоиться. Люди находятся в отчаянном положении, особенно пенсионеры. Из-за роста цен на бензин им невозможно будет съездить на дачи, в лес за грибами и ягодами", - отметил Пучковский.

"Я пересел на мерина не для того, чтобы мне помогали, а чтобы обратить внимание, как сложно сегодня живется пенсионерам", - пояснил он.

Депутат добавил, что булка обычного (социального) хлеба после подорожания стоит 50 рублей.