Ракишев назвал неконструктивным решение СД Petropavlovsk вывести его представителя

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший на данный момент акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев считает "неконструктивным" решение совета директоров золотодобытчика вывести из своего состава представителя Ракишева Бектаса Мукажанова.

"Реакция совета директоров, на мой взгляд - совершенно неконструктивная. Складывается такое ощущение, что вместо фокуса на развитии бизнеса и решении текущих корпоративных задач они в большей степени ставят во главу угла личные интересы, развивая корпоративный конфликт", - заявил "Интерфаксу" Ракишев через своего пресс-секретаря.

Ранее фирмы CABS Platform и Slevin, вместе владеющие 9,11% Petropavlovsk, предложили сменить совет директоров и вернуть в него одного из основателей компании Павла Масловского и бывших независимых директоров сэра Родерика Лайна и Роберта Дженкинса. Ракишев заявил, что поддержит предложение CABS Platform и Slevin, за исключением того, что в совете директоров должен остаться его представитель.

Но совет директоров Petropavlovsk не рекомендует акционерам поддерживать предложение CABS Platform и Slevin. А поскольку Ракишев его поддержал, у Мукажанова возникает конфликт интересов, заявили в золотодобытчике, и ему придется покинуть совет.

"Я абсолютно не согласен с позицией остальных членов совета директоров Petropavlovsk, что в моем нахождении в совете директоров может скрываться конфликт интересов, - заявил сам Мукажанов. - Я как член совета директоров признаю фидуциарную ответственность не только перед Fincraft Holdings Ltd (компания Ракишева - ИФ), номинировавшим меня, но и перед всеми акционерами компании. Однако, складывается ощущение, что остальные члены СД забыли о своей ответственности перед некоторыми инвесторами, включая Fincraft Holdings Ltd".

Будучи не согласным с обоснованием, Мукажанов признает право совета директоров исключить его из своего состава. "При этом я считаю, что совет директоров должен также признавать право каждого акционера компании участвовать в формировании состава совета директоров путем голосования в рамках общего собрания акционеров по своему усмотрению", - добавил он.

Совет директоров Petropavlovsk на данный момент состоит из шести человек: новый CEO компании Роман Денискин, Мукажанов, а также независимые директора Иэн Эшби (председатель совета), Брюс Бак (старший независимый), Гаррет Соден и Адриан Коутс. Все они, кроме Мукажанова, могут войти в новый состав совета, поскольку включены в список для голосования на собрании акционеров.

Кандидаты, предложенные CABS Platform и Slevin, также включены в этот список, а Мукажанов - нет, поскольку формально его никто вовремя не номинировал, пояснили "Интерфаксу" в Petropavlovsk.

Бенефициары CABS и Slevin не раскрываются. Доля структур Ракишева на данный момент - около 22,5%. Крупные пакеты также принадлежат фондам Sothic (10,5%) и D.E. Shaw (7,8%). Акции Petropavlovsk торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын), входит в топ-5 российских золотодобытчиков.