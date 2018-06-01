Безработица в США в мае снизилась до минимума с 1969 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Безработица в США в мае 2018 года снизилась до 3,8% с 3,9% в апреле, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Это стало повторением показателя апреля 2000 года, который был минимальным с 1969 года.

Между тем число рабочих мест в экономике США подскочило на 223 тысячи. Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 190 тысяч и сохранения безработицы на уровне 3,9%.

Показатель роста рабочих мест в апреле был пересмотрен с 164 тысяч на 159 тысяч.

При этом показатель средней почасовой оплата труда в США в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно апреля и на 2,7% в годовом выражении. Этот показатель особо внимательно отслеживался рынком, и оба значения оказались на 0,1 процентного пункта лучше прогнозов.

Сильные статданные по рынку труда могут стать финальным аргументом для Федеральной резервной системы (ФРС) в пользу повышения базовой процентной ставки. Вероятность увеличения ставки на следующем заседании, которое состоится 12-13 июня, оценивается рынком в 86%.

Доля участия населения страны в рабочей силе в мае снизилась до 62,7% с 62,8% в апреле.

Средняя продолжительность рабочей недели ожидаемо осталась на уровне 34,5 часов.

В производственном секторе США количество рабочих мест в мае повысилось на 18 тысяч. Вместе с тем предприятия розничной торговли увеличили штат на 31 тысячу человек. В строительном секторе показатель вырос на 61 тысячу. В сфере бизнес-услуг штат увеличился на 25 тысяч человек, в образовании и здравоохранении - на 29 тысяч, в финансовых услугах - на 8 тысяч.

Количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в прошлом месяце на 218 тысяч после роста на 162 тысячи в апреле. Число госслужащих повысилось на пять тысяч человек.