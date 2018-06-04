Цена нефти Brent опустилась ниже $76,5 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок утром в понедельник продолжают демонстрировать отрицательную динамику после того, как WTI завершила предыдущие торги на минимальной отметке почти за два месяца.

Рынок находится в ожидании намеченного на конец июня саммита ОПЕК+.

Главный рыночный аналитик CFD Грег МакКенна ожидает, что понижательное давление будет сохраняться в ближайшей перспективе, поскольку Россия, похоже, готова "открыть кран". "Похоже, что хотя они и продолжают говорить о приверженности к стабильности нефтяного рынка, время пришло", - приводит его слова Dow Jones.

"На рынке по-прежнему наблюдается давление со стороны ожидаемого возвращения добычи в России и Саудовской Аравии", - отмечает старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хэворт.

Министр энергетики Александр Новак заявил в выходные, что Россия третий месяц подряд не выполняет сделку по ограничению добычи нефти стран ОПЕК+. По его словам, в мае уровень выполнения сделки составил 95%.

"Россия в мае достигла уровня сокращения добычи в 95%. Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке", - приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени подешевели на $0,33 (0,43%) - до $76,46 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,77 (0,99%) и составляла на закрытие $76,79 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 0,4%.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в понедельник уменьшились на $0,10 (0,15%) - до $65,71 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $1,23 (1,83%), завершив торги на отметке $65,81 за баррель, что является самым низким уровнем с 10 апреля. За прошедшую неделю контракт подешевел на 3,1% после падения на 4,9% неделей ранее.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США выросло за прошлую неделю на две - до 861, обновив максимум за три года.