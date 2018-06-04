Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снизились на "Московской бирже" в начале торгов понедельника, рубль слегка укрепился к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики мировых фондовых рынков, а также наметившейся стабилизации нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,06-62,17 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,0725 руб./$1 (-12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,5 руб./EUR1 (-6,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 9,6 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,765 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,31 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,83 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепился к доллару и евро в начале торгов 4 июня, отыгрывая позитивную динамику мировых фондовых площадок, свидетельствующую об активизации спроса мировых инвесторов на рисковые активы, а также наметившуюся стабилизацию нефтяных цен в ожидании запланированного на конец июня саммита ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:06 по Москве подешевели всего на 0,09% - до $76,72 за баррель. На предыдущих торгах их цена уменьшилась на 0,99% и составляла на закрытие $76,79 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль утром в понедельник не изменились по отношению к пятнице и составили $65,81 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на 1,83%, завершив торги на отметке $65,81 за баррель, что является самым низким уровнем с 10 апреля.