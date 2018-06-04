Минэкономразвития изменил прогноз роста ВВП на диапазон в 1,6-2,1%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Обновленный прогноз Минэкономразвития предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в 2018 году в диапазоне 1,6-2,1%, сообщил глава ведомства Максим Орешкин, выступая в Госдуме в ходе обсуждения поправок в бюджет на заседании профильного комитета.

Таким образом, Минэкономразвития сохранило свой прежний прогноз (2,1%), но уже в качестве верхней планки достаточно широкого диапазона.

Объем ВВП в денежном выражении в 2018 году может превысить 100 трлн рублей, сказал Орешкин.

Минэкономразвития также ожидает снижения годовой инфляции в РФ в июне 2018 года с текущих 2,4% до 2,1-2,2%. Как отметил Орешкин, по итогам 2018 года апрельский прогноз в 2,8% вполне достижим, текущий прогноз Минэкономразвития на год составляет 2,7-3,2%.

Он также добавил, что прогноз среднегодовых цен на нефть в 2018 году может быть повышен до $65-70 за баррель. Министр добавил, что текущий прогноз среднегодового уровня доллара на 2018 год составляет чуть больше 60 рублей.

По словам Орешкина, рост реальных доходов населения в РФ в 2018 году ожидается в интервале 3,4-3,9%, что приведет к более быстрому снижению уровня бедности, чем ожидалось ранее - до 11,1% в 2018 году с 12,3% в 2017 году.

"По реальным доходам населения прогноз относительно сентябрьской версии пересмотрен вверх с 2,3% до 3,8%. Текущая оценка составляет 3,4-3,9%, то есть мартовский прогноз в 3,8% попадает в этот интервал", - отметил он.

"Ускорение темпов роста реальных доходов населения относительно ожидаемых, введение в начале года демографического пакета, все это позволит уровню бедности снизиться сильнее, и мы ожидаем, что он снизится до 11,1% в 2018 году с 12,3% в 2017 году", - сказал министр.