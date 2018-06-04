В Думе заявили о "системной ошибке" в оценке поступлений от акцизов на табак и алкоголь

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - При планировании поступлений доходов в бюджет РФ от акцизов правительство второй год подряд не учитывает сокращение продаж табака и алкоголя в России, говорится в заключении комитета Госдумы по финансовому рынку на проект поправок в бюджет 2018 года.

В отзыве, одобренном на заседании думского комитета по финансовому рынку в понедельник, напоминается, что, согласно поправкам в бюджет 2018 года, прогнозируемые изменения по поступлениям от акцизов составят 933 млрд рублей, что на 28,8 млрд рублей ниже заложенного в бюджет показателя. Данное снижение, говорится в пояснительной записке, вызвано падением относительно прогнозного уровня объемов реализации табачных изделий (с 250,2 млрд до 224,6 млрд штук) и алкоголя крепостью выше 9 градусов (со 105,03 млн до 92,83 млн декалитров).

"Данные изменения неоднократно указывались комитетом в качестве системной ошибки, допускаемой при прогнозировании бюджетных доходов. Так, аналогичные изменения (по прогнозируемым объемам подакцизных товаров) производились и в 2017 году. Вследствие этого приходится предполагать наличие недостатков в оценке подакцизной продукции, которые требуют исправления", - говорится в заключении комитета.

Проект поправок в бюджет 2018 года планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Думы 7 июня.