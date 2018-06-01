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В РФ собрались ввести госпошлину за выдачу марок на алкоголь

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В РФ планируется ввести госпошлину за выдачу федеральных специальных и акцизных марок на алкоголь, это предусмотрено проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", опубликованном в интернете.

В связи с этим правительство предлагает внести поправки в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции (ФЗ-171), которые расширяют перечень документов, необходимых для получения федеральных спецмарок и акцизных марок. Этот перечень дополнен копией документа, подтверждающего уплату государственной пошлины.

Согласно проекту закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, госпошлину за выдачу марок предлагается установить в размере 0,16 рубля за штуку.

Федеральные спецмарки наносятся на отечественную продукцию, акцизные - на импортную.

Как заявил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документов, введение госпошлины не увеличит финансовую нагрузку на производителей алкоголя, поскольку она будет интегрирована в цену марок, которая составляет 1 рубль за штуку.

"Предполагается, что из этого рубля 16 копеек будут возвращаться в бюджет, из них будут формироваться средства на развитие информационных технологий отрасли, на ту же ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя - ИФ), к примеру", - пояснил он.

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Теги: алкоголь
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