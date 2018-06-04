Швейцарские банки заморозили средства Вексельберга в франках

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Швейцарские банки заморозили счета Виктора Вексельберга после введения против него американских санкций, сообщило издание Schweiz am Wochenende.

Так как ограничения наложены на счета во франках, а не в долларах, и, соответственно, это нельзя считать прямым следствием попадания Вексельберга в "черный список" Минфина США, "Ренова" собирается судиться с банками, говорят источники издания.

Речь идет о сумме около 1 млрд франков, это личные средства Вексельберга, а не деньги "Реновы", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. По его словам, средства заморожены во всех швейцарских банках, где у Вексельберга есть счета. Иски будут подаваться от лица компаний, принадлежащих предпринимателю.

Швейцария - вторая после России страна присутствия "Реновы" по объему инвестиций. Самый сильный удар введенные в начале апреля санкции против Вексельберга и его группы нанесли по компании Sulzer, на которую распространялось правило "50%+". Однако в течение нескольких дней "Ренова" и компания реализовали сделку, в результате которой Sulzer вышла из-под санкций. Правда, доступа к средствам, вырученным от продажи акций Sulzer самой компании (около 550 млн франков), "Ренова" на данный момент не имеет из-за санкций.