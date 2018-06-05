Новак раскритиковал действия "Нафтогаза" по взысканию денег с "Газпрома"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Действия "Нафтогаза Украины" по аресту зарубежных активов "Газпрома" бросают тень на будущее отношений с Киевом по транзиту и поставкам газа, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы считаем, что решение Стокгольмского арбитражного суда носит достаточно предвзятый характер, и по двум конкретно контрактам, которые между собой взаимоувязаны - на поставку газа и на транзит газа, было принято абсолютно разное зеркальное решение, противоречащее логике даже. И в одном случае не были учтены условия, которые были прописаны в контракте на поставку газа take or pay, в другом случае при транзите газа наоборот были учтены условия, которых не было в контракте - ship or pay. Соответственно дискриминационный характер носит решение, и поэтому сегодня, как вы знаете, "Газпром" подал апелляцию в суд Швеции", - напомнил министр.

"Газпром" работает над правовой стороной вопроса, поэтому конечно на наш взгляд те меры, которые сегодня предпринимают украинские коллеги по взысканию задолженности, они не приводят к положительному решению этого вопроса с точки зрения дальнейшего взаимодействия и обсуждения на будущее ситуации, связанной с поставками газа на Украину, с транзитом и так далее. Поэтому мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит", - заявил российский министр.

Ранее во вторник "Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома".