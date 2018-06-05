"Нафтогаз" сообщил об аресте голландских активов "Газпрома"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" на прошлой неделе подала ходатайства об аресте долей ПАО "Газпром" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний "Газпрома", и голландский суд их удовлетворил, сообщает украинская сторона.

Ходатайства были поданы для обеспечения права "Нафтогаза" на получение $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - информирует НАК.

"Нафтогаз" напоминает, что также инициировал арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Швейцарский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза", судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы", - пишет украинская компания.

"Апелляция "Газпрома" против решений Стокгольмского арбитража не означает автоматической отсрочки обязательства российской компании немедленно рассчитаться и не влияет на процесс взыскания. Подтверждением тому стали быстрые решения европейских судов различных юрисдикций, принятые на прошлой неделе", - настаивают в Киеве.

В конце февраля 2018 года завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.