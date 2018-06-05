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"Связной" откажется от бренда "Евросеть"

Все салоны связи объединят под одним брендом

"Связной" откажется от бренда "Евросеть"
Фото: ТАСС/Ведомости, Максим Стулов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - До конца 2018 года все магазины "Евросеть" будут отданы бренду "Связной", сообщил "Интерфаксу" Олег Малис, контролирующий акционер совместного предприятия "Связного" и "Евросети".

Кроме того, компания направит "миллиарды рублей" на расширение и оптимизацию магазинов. Планируется дополнительно открыть 400-500 салонов.

Совместное предприятие расчитывает на выручку в 150-160 миллиардов рублей по итогам года. Прогноз на 2019 год - 200-220 миллиардов рублей.

Ранее ПАО "Мегафон" и группа SLV Малиса закрыли сделку по объединению розничных сетей. В итоге контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV, у "Мегафона" - 25% + 1 акция. По итогам сделки холдинговая компания групп "Связной" и "Евросеть" - DTSRetail Ltd - стала владельцем розничной сети из более 5 тыс. магазинов. В 2017 году выручка от онлайн-продаж объединенной компании составила примерно 22 миллиарда рублей.

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Теги: Евросеть, Связной
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