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Минпромторг предложил четкое регулирование интернет-торговли алкоголем вместо запрета

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вместо того, чтобы сохранять запрет на интернет-торговлю алкоголем, следует ввести четкое регулирование этого сегмента, считает глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Считаем целесообразным вместо запрета интернет-торговли алкогольной продукцией ввести четкое регулирование сегмента. Совместно с Минфином сейчас работаем над этим вопросом", - сказал Мантуров, выступая на "Неделе российского ритейла" в среду.

По его словам, Минпромторг продолжает работу по снятию барьеров в электронной торговле, которые мешают ей развиваться, но будет это делать взвешенно.

Ранее Минфин подготовил законопроект о поэтапной легализации интернет-продаж алкоголя в России. Проектом закона предусмотрено, что он вступит в силу с 1 января 2019 года, но до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, игристое вино (шампанское) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. При этом лицензию на продажи алкоголя через интернет смогут получить только производители и дистрибьюторы. Ритейлеры не смогут продавать алкоголь через интернет до 1 января 2022 года.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.

Категорически против легализации интернет-продаж алкоголя выступал Минздрав.

Оборот интернет-торговли в прошлом году превысил 1 трлн рублей, напомнил Мантуров. Ее доля в общем объеме розницы составила около 3%, в непродовольственном секторе - уже более 7%.

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Теги: Минпромторг РФ, Денис Мантуров
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