Интернет-продажи пива и вина в РФ предложили отложить на 2019 год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Легализация интернет-продаж алкоголя в России может быть перенесена на 2019 год. Ранее Минфин предлагал разрешить продавать пиво и вино через интернет уже в 2018 году.

Доработанный законопроект, разрешающий интернет-продажи алкогольной продукции (о внесении изменений в закон о госрегулирования производства и оборота алкоголя в части розничных продаж алкоголя дистанционным способом через интернет), размещен на портале regulation.gov.ru. Разработчиком документа является Минфин.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, игристое вино (шампанское) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, а также пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху. При этом лицензию на продажи алкоголя через интернет смогут получить только производители и дистрибьюторы.

Ритейлеры (лица, имеющие только лицензию на розничную продажу алкоголя) не смогут продавать алкоголь через интернет до 1 января 2022 года. Продавать алкоголь смогут сайты, зарегистрированные в доменной зоне egais.ru.

Предыдущая версия законопроекта предусматривала, что интернет-продажи вина и пива могут начаться до 2019 года, а сам закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

В настоящее время продажи алкоголя через интернет в России запрещены, однако этот запрет фактически не действует - алкоголь предлагается на множестве сайтов и страниц в соцсетях, отмечал разработчик законопроекта.

Гендиректор супермаркетов "Перекресток" Владимир Сорокин ранее в этом году говорил, что разрешение продаж алкоголя могло бы увеличить выручку онлайн-магазина сети еще на 20% (сейчас алкоголь в интернет-магазине "Перекрестка" не представлен).

В российском подразделении пивоваренного концерна AB InBev позитивно оценивают любые действия государства, направленные на либерализацию существующего законодательства и развитие бизнеса. "Мы рассчитываем, что альтернативный канал дистрибуции будет вскоре открыт для участников отрасли и станет одним из драйверов роста пивного рынка в дальнейшем", - сказал "Интерфаксу" директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям "САН ИнБев" Ораз Дурдыев.

По его словам, перенос сроков онлайн торговли не окажет критичного влияния на бизнес, так как в первое время объемы продаж через интернет будут составлять всего несколько процентов, возможно даже до 1%.