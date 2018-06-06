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Налогоплательщики в 2018 году увеличили количество поданных деклараций на 6,4%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Налогоплательщики во время декларационной кампании в этом году подали 5,8 млн деклараций, что на 6,4% больше, чем в 2017 году, говорится в пресс-релизе Федеральной налоговой службы (ФНС). О предварительных итогах декларационной кампании сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на селекторном совещании с руководителями территориальных налоговых органов.

На основании деклараций ожидается поступление в бюджет 65,5 млрд рублей налогов, что на 6% больше, чем в 2017 году. К возврату из бюджета, в том числе на предоставление налоговых вычетов, заявлено 159 млрд рублей, что на 10% больше показателей 2017 года.

За получением социальных и имущественных налоговых вычетов обратилось 4,8 млн налогоплательщиков, суммарный объем этих вычетов вырос на 18%. В их число вошли социальные вычеты, объем которых увеличился на 18,8%, и имущественные - в связи с уплатой процентов по ипотеке, рост которых составил 23,6%.

Заявлять налоговые вычеты можно в течение года. Чаще всего налогоплательщики используют социальные вычеты на лечение и обучение, а также имущественные вычеты на приобретение жилья. Ожидается, что до конца года в налоговые органы поступит еще 4,5 млн деклараций, а их общее число превысит 10 млн.

Уплатить рассчитанный по декларации налог нужно до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так как в этом году указанный срок был перенесен из-за выходного дня, налог необходимо уплатить не позднее 16 июля.

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Теги: ФНС
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