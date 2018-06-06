"Росгосстрах" подал иск к СК "Росгосстрах жизнь" на 116,6 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Росгосстрах" подал иск к СК "Росгосстрах жизнь" на сумму 116,6 млрд рублей, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Суть иска не раскрывается. Известно, что третьими лицами по делу выступают Федеральная служба по интеллектуальной собственности и ЦБ РФ.

Источник, информированный о ситуации в "Росгосстрахе", сообщил "Интерфаксу", что спор имеет давнюю историю. "Она восходит к этапу, когда "Росгосстрахом" управляла старая команда менеджеров и основным владельцем компаний выступал Данил Хачатуров. Тогда "Росгосстрах" предоставил компании "Росгосстрах жизнь" эксклюзивное право использовать бренд материнской компании. При этом за годы действия соглашения с момента создания СК "Росгосстрах жизнь" оплата за использование этого бренда не производилась", - сказал он.

Источник в "Росгосстрахе" подтвердил, что речь идет о товарном знаке страховщика.

"Интерфакс" ожидает комментариев представителей компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах жизнь".

Ранее сообщалось, что СК "Росгосстрах жизнь" намерена сменить бренд на "Капитал Life" до конца этого года. Об этом заявлял гендиректор компании Евгений Гуревич.

Компания ранее входила в группу "Росгосстраха". Однако после того, как "Росгосстрах" наряду с банком "Открытие" вошел в периметр финансового оздоровления, проводимого ЦБ РФ, оказалось, что с 2016 года конечным бенефициаром "РГС Жизнь" является Алхас Сангулия. Недавно о своих правах представлять интересы Сангулия заявил Евгений Гинер, являющийся президентом СК "Росгосстрах жизнь". Руководство нового акционера "Росгосстраха" выражало сожаление в связи с тем, что "Росгосстрах жизнь" не вошла в периметр сделки с банком "Открытие".