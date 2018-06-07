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Набиуллина сочла стабильным положение на финансовом рынке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ уверен в долгосрочной устойчивости финансового рынка и его разных сегментов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

"В целом мы вполне уверены в долгосрочной устойчивости финансового рынка, его разных сегментов, как и в том, что наше регулирование и надзор смогут снижать риски возможного разрастания проблем, если они будут появляться, в отдельных финансовых организациях или секторах рынка", - сказала Набиуллина.

По ее словам, сейчас, когда ситуация на финансовом рынке довольно стабильная, а ставки снижаются, потребители в поисках более высокой доходности начинают использовать альтернативные депозитам инструменты, в центре политики Банка России должен быть потребитель, его интересы, права, защита от чрезмерного риска.

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"Клиентоориентированность и доверие должны стать идеологической базой развития финансового рынка", - сказала Набиуллина.

ЦБ в среду опубликовал новую стратегию развития финансового рынка в 2019-2021 гг. Набиуллина отметила два основных направления из этой стратегии - развитие конкуренции и финансовой доступности, а также защита прав потребителей финансовых продуктов.

По словам Набиуллиной, на базе современных технологий, тех инфраструктурных решений, которые ЦБ создает с рынком, например, удаленная идентификация для потребителей финансовых услуг, доступность таких услуг будет возрастать. Будет усиливаться конкуренция на рынке, поскольку снижается роль традиционных сдерживающих факторов, например, таких как сети офисов и филиалов. Маркетплейс финансовых услуг - один из шагов в повышении и финансовой доступности для клиентов и расширении возможности выхода на новые рынки для финансовых организаций.

Также ЦБ будет бороться с недобросовестными продажами (мисселингом) финансовых продуктов, выстраивать поведенческий надзор, чтобы граждане не были разочарованы своим выбором на финансовом рынке. Банк России будет расширять использование института деловой репутации, повышать персональную ответственность менеджмента. Ближайшая задача - создание альтернативного механизма разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями - создание эффективного института финансового уполномоченного.

Глава ЦБ также отметила, что регулятор будет бороться с манипулированием цен на финансовые активы, а также пресекать некорректный маркет-мейкинг и сделки по договоренности через биржу.

Кроме того, ЦБ будет работать с правительством РФ и Госдумой по поводу внедрения индивидуального пенсионного капитала.

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Теги: ЦБ, Банк России, Эльвира Набиуллина
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