Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне опережающего роста котировок евро.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,76-61,82 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,78 руб. (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 72,93 руб. (+19,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,58 копейки к уровню закрытия среды, до 66,8 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,64 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 6,63 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка слабеет к доллару и уверенно снижается к евро на старте торгов, отыгрывая опережающий рост евро на глобальном рынке. Укрепление евро продолжают поддерживать заявления руководителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) о возможности завершения программы количественного смягчения до конца текущего года.

Внимание трейдеров сейчас приковано к предстоящему заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое, по словам главного экономиста ЕЦБ Петера Прата, станет решающим для определения сроков сворачивания программы выкупа активов объемом 2,5 трлн евро. "Очевидно, что на следующей неделе руководство ЕЦБ должно дать оценку того, является ли прогресс достаточным для постепенного сокращения программы покупки активов", - заявил в среду Прат.

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы озвучить решение в июне, может стать тот факт, что по итогам этого заседания центробанк обнародует обновленные макроэкономические прогнозы. Если прогнозы будут улучшены, ЕЦБ может выразить оптимизм по поводу восстановления экономики еврозоны и отметить, что она достаточно окрепла, чтобы обойтись без дополнительных стимулов.

Очередное заседание ЕЦБ пройдет 14 июня.

Цены на нефть маркерных сортов растут в ходе азиатских торгов в четверг, WTI восстанавливается после падения до минимума за два месяца накануне из-за неожиданного увеличения запасов топлива в США. Сигналы о возможности постепенной отмены ограничений ОПЕК+ на нефтедобычу остаются смешанными, при этом производство нефти на сланцевых месторождениях США продолжает расти.

Августовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожал на 0,65% - до $75,85 за баррель. Стоимость WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,37% - до $64,97 за баррель.