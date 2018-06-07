РКИФ объявит об инвестициях в Совкомбанк в ходе визита Путина в Китай

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российско-китайский инвестиционный фонд (создан РФПИ и China Investment Corporation) планирует инвестировать в Совкомбанк, об этом будет объявлено в пятницу в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами к визиту.

Речь идет о приобретении миноритарной доли, сказал собеседник агентства. Сумму инвестиций он раскрывать не стал.

Сейчас единственным акционером Совкомбанка является Sovco Capital Partners, ее основные бенефициары - братья Сергей и Дмитрий Хотимские.

Чистая прибыль банка по МСФО в 2017 году составила 29,6 млрд рублей. Прибыль в основном обеспечена приростом основного бизнеса - процентных и комиссионных доходов, сообщалось в отчете. Капитал банка, рассчитанный по требованиям "Базеля III", в 2017 году вырос на 37% - до 95,7 млрд рублей. Коэффициент достаточности общего капитала за год увеличился до 16,5% с 16%, капитала первого уровня - до 14,2% с 12,7%.

В июне 2016 года сообщалось, что Совкомбанк в перспективе рассматривает возможность проведения IPO на Московской бирже.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2018 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".