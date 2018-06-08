Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия и Китай договорились о сотрудничестве в космосе, соответствующий документ подписан по итогам переговоров в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Меморандум между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса подписали гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

В мае Китай запустил спутник-ретранслятор для изучения обратной стороны Луны.

Кроме того, стороны договорились, что РФ поставит в КНР оборудование для строительства демонстрационного реактора на быстрых нейтронах, и законтрактовали поставку радионуклидных тепловых блоков космического назначения.