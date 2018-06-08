Экономика

Российских страховщиков будут санировать по аналогии с банками

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - С 8 июня в России начал работать закон о санации российских страховых организаций. Соответствующий документ был размещен на сайте Кремля в конце апреля и вступил в действие с пятницы.

Федеральным законом устанавливается механизм применения мер по предупреждению банкротства страховых организаций с участием Банка России по аналогии с действующим механизмом санации в отношении банков. Согласно закону, ЦБ РФ будет применять механизм санации для предупреждения банкротства страховщиков, чей уход с рынка может привести к социальной напряженности или системным проблемам в страховом секторе как на федеральном, так и на региональном уровне.

Закон также содержит ряд новаций, направленных на унификацию полномочий надзорного органа в различных сферах финансового рынка. В частности, закреплено право Банка России отзывать лицензию на осуществление страхования при неоднократном в течение года существенном (более 20%) нарушении требований финансовой устойчивости. Кроме того, вводится новая мера надзорного реагирования в виде запрета или ограничения на совершение отдельных сделок и проведение финансовых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

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Теги: Россия
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