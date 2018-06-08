Путин провел переговоры с Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU -Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что к концу года российско-китайский товарооборот достигнет 100 млрд долларов.

"В январе-марте объем российско-китайской торговли вырос еще на 31%. Если удастся сохранить такие темпы, то к концу года мы сумеем выйти на рекордные показатели, на уровень, о котором мы говорили в течение предыдущих нескольких лет, - 100 млрд долларов", - сказал Путин в ходе совместного заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров в Пекине.

Он отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Россией и КНР составил 87 млрд долларов, "увеличились поставки продукции с высокой степенью переработки - машин, оборудования, транспортных средств".

"Реализуется более 70 приоритетных проектов на сумму более 20 млрд долларов.

Ключевая сфера - энергетика, Россия - крупнейший экспортер топлива на китайский рынок, поставлено более 50 млн тонн нефти", - сказал президент.

По его словам, в январе-апреле поставки нефти увеличились еще на 26%.

Говоря о сотрудничестве России и КНР, президент заявил: "Будет возведен реактор на быстрых нейтронах, передовые российские наработки будут задействованы в китайской лунной программе. Такого формата взаимодействия нет ни с одной страной мира, речь идет об очень чувствительных уникальных разработках российских ученых и специалистов".