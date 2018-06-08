Рынок акций РФ отскочил вверх после слов Трампа о желании вернуть Россию в G8

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отскочил вверх и отыграл утерянный рубеж в 2300 пунктов по индексу МосБиржи после известий о том, что президент США Дональд Трампа считает возможным возвращение России в формат G8.

К 15:17 по московскому времени индекс МосБиржи отскочил до 2300,83 пункта (-0,7%), ранее индикатор падал ниже 2290 пунктов; индекс РТС также сократил потери и составил 1160,45 пункта (-0,9%), динамика цен blue chips смешанная в пределах 3,3% (в аутсайдерах выступают бумаги "Магнита").

Доллар также резко просел и составил 62,44 руб./$1 (+0,03 рубля), ранее курс поднимался выше 62,94 руб./$1 на фоне снижения нефти.

Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп выступает за возвращение России в G8. Такое заявление американский президент сделал журналистам перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

Как известно, участники G8 приняли решение об отказе от участия в очередном саммите в Сочи в 2014 году на фоне референдума в Крыму, в итоге саммит прошел в Брюсселе без участия представителей России. Таким образом, формат "Большой восьмерки" сократился до "Группы семи".