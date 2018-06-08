Канадские власти оказались против присоединения России к G7

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Канады считают неправильной озвученную президентом США Дональдом Трампом идею возвращения к формату G8 с Россией, сообщает в пятницу канадский телеканал Си-Би-Си ссылкой на знакомые с позицией Оттавы источники.

"Источник, знакомый с ситуацией заявил..., что Канада не будет поддерживать предложение о возвращении России в G7 до тех пор, пока Москва будет удерживать под контролем Крым", - написала в твиттере корреспондент этого телеканала Кэти Симпсон.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8. По информации СМИ, такое заявление Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

В то же время президент в очередной раз отметил, что занимает жесткую позицию в отношении Москвы, и назвал себя "худшим ночным кошмаром России".

На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею о возможности восстановления на данном этапе формата "Группы восьми".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого уже спрашивали о возможности возвращения России в G8 в начале этой недели, заявил, что "актуальность этого образования с годами с точки зрения российской стороны падает, снижается". "В изменяющейся обстановке как в международных политических, так и в экономических делах стремительно возрастает значение и актуальных таких форматов, как "двадцатка", где Россия принимает активное участие", - сказал Песков журналистам.

Он назвал "гипотетическими рассуждениями" возможность возвращения РФ в G8, если такое предложение поступит.