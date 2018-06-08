Греф сообщил об обещании Мантурова подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания Сбербанка России будет подключена к реализации проекта по маркировке товаров, уверен Герман Греф.

"Мы предложили свои услуги, это не было секретом никогда, мы обсуждали это с министром Мантуровым, и он нам обещал, в том числе, включить нашу компанию в число фирм, которые будут заниматься маркировкой", - сказал Греф на пресс-конференции по итогам собрания акционеров Сбербанка.

Как сообщали ранее источники "Интерфакса", недавно Греф написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором изложил свои опасения относительно монополизации проекта маркировки различных групп товаров, и предложил обдумать ряд шагов для создания конкурентной среды - например, подключить к проекту Сбербанк.

"Мне кажется, что любая монополия - это не очень хорошо", - подтвердил эту позицию Греф на пресс-конференции.

В своем письме глава Сбербанка отмечал, что в проекте маркировки табака действует единственный оператор - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, 50% у USM Алишера Усманова и партнеров, по 25% у "Ростеха" и "Элвис-плюс" Александра Галицкого), по другим группам товаров за ним планируется закрепить аналогичную роль. Оборудование для маркировки поставляет также одна компания - "ТрекМарк", услуги которой обходятся бизнесу недешево, написал Греф.

Для создания конкурентной среды в письме предлагается "сформировать каталог путем использования лучших практик в каждой отрасли", в том числе использовать и каталог "дочки" Сбербанка "Корус Консалтинг СНГ" в сфере FMSG. Также, по мнению Сбербанка, нужно "использовать для разных групп товаров различных операторов, определяемых на основе прозрачных требований". Это мог бы быть тот же "Корус", кроме того, стоит обсудить возможность создания на базе Сбербанка и "Ростеха" совместного предприятия для реализации системы маркировки, сказано в письме. Еще одно предложение - включить представителей Сбербанка в создаваемый Минпромторгом и "Ростехом" Проектный офис по реализации системы маркировки.

Козак дал Минпромторгу, Минэкономразвития и Роспотребнадзору поручение "совместно со Сбербанком оперативно проработать и представить в правительство согласованные предложения", сообщал источник "Интерфакса".