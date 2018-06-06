Экономика

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров

По его мнению, банк своим участием обеспечит конкуренцию и поможет распределить нагрузку на бизнес

Греф предложил властям подключить Сбербанк к проекту маркировки товаров
Герман Греф
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Проект маркировки различных групп товаров, реализуемый Минпромторгом вместе с госкорпорацией "Ростех", нужно перевести на конкурентные рельсы, иначе он может стать непосильным бременем для бизнеса, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором изложил свои опасения и предложил обдумать ряд шагов для создания конкурентной среды - например, подключить к проекту Сбербанк.

Письмо отправлено на прошлой неделе, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Греф напоминает вице-премьеру, что в проекте маркировки табака действует единственный оператор - "Центр развития перспективных технологий" (ЦРПТ, 50% у USM Алишера Усманова и партнеров, по 25% у "Ростеха" и "Элвис-плюс" Александра Галицкого), по другим группам товаров за ним планируется закрепить аналогичную роль. Оборудование для маркировки поставляет также одна компания - "ТрекМарк", чьи услуги обходятся бизнесу недешево, пишет Греф, приводя в пример расчеты гендиректора фармкомпании Solopharm Олега Жеребцова (сооснователь розничной сети "Лента"). Тот оценил расходы на оснащение 15 производственных линий в 250 млн рублей, обратив внимание, что помимо собственно заводов по производству лекарств, системой маркировки придется оснащать тысячи оптовых компаний и десятки тысяч аптек. У поставщиков оборудования многомесячная очередь, никто не понимает, как именно система будет функционировать, и к началу 2020 года больше половины заводов не будут готовы к новым правилам работы, опасается Жеребцов.

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"Такая нагрузка (имеются в виду расходы на оборудование - ИФ) на бизнес может привести к банкротству/задержке развития российских производителей лекарств", - пишет, в свою очередь, Греф. А тем временем правительство планирует запустить маркировку еще 11 групп товаров, напоминает глава Сбербанка. "В том числе есть планы заменить ЕГАИС маркировкой, что свидетельствует о стратегическом значении маркировки для построения системы прослеживаемости товаров в стране", - отмечает он.

Для "создания конкурентной среды в рамках реализации "Модели функционирования системы маркировки" в письме предлагается "сформировать каталог путем использования лучших практик в каждой отрасли", в том числе, использовать и каталог "дочки" Сбербанка "Корус Консалтинг СНГ" в сфере FMSG. Также, по мнению Сбербанка, нужно "использовать для разных групп товаров различных операторов, определяемых на основе прозрачных требований". Это мог бы быть тот же "Корус", кроме того, стоит обсудить возможность создания на базе Сбербанка и "Ростеха" совместного предприятия для реализации системы маркировки, сказано в письме.

Еще одно предложение - включить представителей Сбербанка в создаваемый Минпромторгом и "Ростехом" проектный офис по реализации системы маркировки.

Наконец, Сбербанк предлагает "создать прозрачные условия для доступа на рынок производителей оборудования маркировки товаров".

Козак дал Минпромторгу, Минэкономразвития и Роспотребнадзору поручение "совместно со Сбербанком оперативно проработать и представить в правительство согласованные предложения", сказал источник "Интерфакса".

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Теги: Сбербанк, Ростех, Минпромторг, Герман Греф
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