Законодатели США попытаются сорвать соглашение с ZTE и выяснят связи Google с Huawei

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американские законодатели, недовольные тем, что администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с китайской ZTE, дают понять, что война с технологическими компаниями КНР еще не закончена, пишет газета The Wall Street Journal.

В четверг двухпартийная группа законодателей предложила внести поправку в Закон о национальной обороне, которая позволит заблокировать соглашение с ZTE. Голосование в американском Сенате по этому закону намечено на следующую неделю, однако пока неизвестно, будет ли поправка принята к голосованию.

Сенаторы также взялись за исследование связей Google Inc. с китайской Huawei Technologies Co., в частности, партнерства двух компаний в сфере операционных систем.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер направил открытое письмо Alphabet Inc., холдинговой компании Google, а также Twitter Inc., потребовав от них информации о наличии соглашений о совместном использовании данных с китайскими компаниями.

Он также запросил у Alphabet информацию о ее партнерстве с китайскими Xiaomi Corp. и Tencent Holdings Ltd.

Попытка отменить соглашение властей с ZTE - это уже второй случай на текущей неделе, когда Сенат, где большинство имеют республиканцы, вступает в прямое противоборство с Трампом, пишет WSJ.

Ранее группа сенаторов подняла вопрос о необходимости отмены пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия из Канады, Евросоюза и Мексики, введенных ранее администрацией президента.

Трамп сделал торговую политику центральным элементом своей программы действий. Это привело к конфронтации с Китаем и рядом других близких торговых партнеров США, а также к повышению страной пошлин на импорт ряда товаров.

Когда Трамп дал понять, что готов договариваться об отмене санкций в отношении ZTE на фоне переговоров с КНР, в ходе которых обсуждалось увеличение закупок Китаем американской продукции, законодатели из обеих партий обвинили президента в том, что он не разделяет вопросы торговли и национальной безопасности.

Накануне министр торговли США Уилбур Росс сообщил о заключении соглашения с ZTE Corp., которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе.

Соглашение предусматривает рекордный штраф - ZTE выплатит американским властям $1 млрд и внесет еще $400 млн на счет эскроу, средства с которого могут быть списаны в случае, если компания допустит какие-либо нарушения в будущем.

Кроме того, в ZTE будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

Соглашение также требует от ZTE внесения изменений в совет директоров и команду управляющих в течение 30 дней.

В США многие годы говорилось о том, что оборудование ZTE, а также Huawei, может быть использовано в целях шпионажа, хотя обе компании отвергали подобные обвинения.