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Евтушенков передал сыну 2,5% акций АФК "Система"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Основатель и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков передал 2,5% акций компании своему сыну Феликсу Евтушенкову.

Доля В.Евтушенкова в АФК в результате снизилась до 61,703%, Ф.Евтушенкова - выросла до 2,6817%, говорится в сообщении "Системы".

Этот шаг - "пример реализации новой концепции управления корпорацией, которая предусматривает личное участие руководителей высшего ранга в капитале компаний группы", сказал представитель "Системы" Сергей Копытов. Евтушенков продолжит сохранять мажоритарную долю в уставном капитале АФК "Система", подчеркнул он.

Речь идет о 241 млн 250 тыс. акций "Системы", транзакция была безденежной, следует из сообщения АФК. Рыночная стоимость такого пакета составляет около 2,4 млрд рублей.

Одновременно "Система" сообщила о покупке Андреем Дубовсковым, недавно возглавившим корпорацию, 0,0102% уставного капитала АФК.

"Я верю в будущее АФК "Система". Корпорация продолжит динамично развиваться в качестве ведущей публичной инвестиционной компании, создающей стоимость для акционеров за счет инвестиций в перспективные проекты, развития портфельных компаний и эффективной монетизации активов", - заявил Дубовсков, чья доля в капитале АФК теперь составляет 0,0242%. Акции глава "Системы" приобретал по цене от 10,155 руб. до 10,19 руб.

Крупнейший актив "Системы" - контрольный пакет в операторе МТС, также АФК владеет долями в компаниях "Детский мир", Segezha Group, "Степь", "Медси" и др.

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Теги: Владимир Евтушенков, АФК Система
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