Титов предложил ввести сбор на импортные вина

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил ввести в России сбор на импортные вина, письмо по развитию российского виноделия с соответствующей инициативой бизнес-омбудсмен отправил президенту РФ Владимиру Путину, пишут "Ведомости", в распоряжении которых оказался документ.

Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших производителей вин "Абрау-Дюрсо", предлагает ввести сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. Вырученные средства - по оценкам Титова, до 30 млрд руб. в год - он предлагает направить на поддержку российских виноделов. Сейчас они получают от государства около 1,5 млрд руб. в год, пишут "Ведомости", но, по словам Титова, на развитие отрасли нужно не менее 50 млрд руб. ежегодно.

Бизнес-омбудсмен также отмечает, что для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами.

По сообщению "Ведомостей", Путин написал на письме Титова: "(министру сельского хозяйства) Патрушеву Д. Н. и (помощнику президента) Белоусову А. Р. рассмотреть и доложить".

Вместе с тем президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович, к которому обратилась газета, заявил, что предлагаемый сбор не будет большим - не более 30 руб. с бутылки. Кроме того, его предлагается вводить не сейчас, а по мере развития виноградарства в стране.